Прокуратура проводит проверку по факту затопления в Щелковском районе Подмосковья

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту затопления ряда населенных пунктов в Щелковском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее вышел телесюжет о том, что уже вторую неделю несколько деревень остаются подтопленными после неоднократного прорыва местной плотины.

"Проведение проверки поручено Щелковской городской прокуратуре Московской области, - сообщили в надзорном ведомстве. - Также по поручению прокуратуры области Щелковская городская прокуратура взяла на контроль соблюдение на поднадзорной территории прав граждан, чьи дома и участки попали в зону подтопления".

Подмосковный главк МЧС сообщал, что более 180 приусадебных участков, шесть домов в частном секторе, один мост и два участка дороги остаются подтопленными в результате сильных дождей. В главке отметили, что во вторник от воды освобождены 196 приусадебных участков, один дом частного сектора и один участок дороги. Всего с 30 мая откачано 46 896 куб. м воды. К работам привлекаются 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 12 единиц техники.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 мая. В минувшую субботу было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги.