Интерактивной картой отключения горячей воды воспользовались 200 тыс. жителей Подмосковья

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Интерактивной картой плановых отключений горячей воды (ГВС) в Подмосковье за последние две недели воспользовались более 200 тыс. человек, из них свыше 136 тыс. - с мобильного устройства и почти 65 тыс. - со стационарного компьютера. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства энергетики Московской области.

"Интерактивную карту плановых отключений горячей воды за 14 дней посетили более 200 тыс. пользователей Подмосковья. На полезный ресурс подписались свыше 1,3 тыс. человек. Временами сервер фиксирует порядка 100 посещений в минуту. Для быстрой загрузки карты выделены дополнительные мощности, поэтому скорость загрузки данных высокая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тысячи пользователей портала "Добродел" получают push-уведомления со ссылкой на интерактивную карту. На карте отображены около 54 тыс. многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС, нужно кликнуть на свой дом на карте, уточнили в пресс-службе.

На сайте министерства отмечается, что в настоящее время нормативный срок отключения горячей воды - 2 недели. В 2020 году он будет сокращен до 10 дней повсеместно в городских округах Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные Пруды, Краснознаменск. А в Балашихе, Богородском, Кашире, Королеве, Коломенском, Люберцах Мытищах, Чехове будут сокращены сроки отключения ГВС до 10 дней у значительного числа населения. Отключения горячего водоснабжения в регионе начнутся с 1 июля.