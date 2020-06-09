Автокинотеатры появятся в четырех парках Подмосковья

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Автокинотеатры появятся в четырех городских парках в Одинцове, Сергиево-Посаде и Солнечногорске, въезд машин будет бесплатным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Подмосковья, распространенном во вторник.

"На территории Подмосковья запускается проект "Кинопаркинг", участие в котором примут четыре парка культуры и отдыха Московской области. Подобный формат "кино из машины" имеет популярность во многих странах мира. <...> Автокинотеатры откроются на территории четырех парков в трех городских округах: Одинцовском, Сергиево-Посадском и городском округе Солнечногорск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июня Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха представит картину "Как я стал русским". Парк "Раздолье" в Одинцове 13 июня покажет картину "На Луне", а 20 июня - "Ржев". В парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде 22 июня можно будет посмотреть картину "Судьба человека". В Солнечногорском парке культуры и отдыха 12 июня покажут "Счастье в конверте".

По данным пресс-службы, киносеансы в парках будут бесплатными и начнутся в одно и то же время - в 21:45.

"На каждой площадке "Кинопаркинга" количество мест для автомобилей будет зависеть от ее площади. Организаторы продумали фуд-корты и санитарные модули. Въезд машин будет бесплатным", - добавили в ведомстве.