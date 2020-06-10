Подмосковье защитит комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД от вандалов с помощью видео

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 1600 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Подмосковье планируется до конца года оснастить камерами видеонаблюдения для борьбы с вандализмом. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказали в компании - операторе областной системы фиксации нарушений "МВС Груп".

"В Подмосковье установят системы наблюдения, которые будут записывать все случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах", - рассказали в "МВС Груп". При этом автомобили передвижных комплексов фотовидеофиксации будут оснащены видеорегистраторами кругового обзора, а в зоне работы стационарных появятся скрытые видеокамеры высокого разрешения. Как уточнили в компании, всего комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД более 1600, завершить их оснащение камерами наблюдения планируется до конца года.

Мера необходима, добавляют в "МВС Груп", так как с января по май этого года зафиксировано 152 случая вандализма, что в два раза больше, чем в эти же месяцы годом ранее. При этом в половине случаев нападения на комплексы совершаются с применением оружия. В 8% случаев телесные повреждения получают и операторы передвижных комплексов. "Практика показала, что в точках, где видеокамеры были размещены ранее в пилотном режиме, установить личности вандалов удается в более чем 90% случаев", - отметили в компании. Виновным грозит и уголовное наказание (до четырех лет лишения свободы), и обязательство возместить ущерб (до 1,5 млн рублей).

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Подмосковья принадлежат правительству области. Оборудование помогает снижать аварийность на дорогах. Так, в 2019 году общий уровень аварийности на автодорогах в Московской области в местах установки камер фиксации нарушений снизился на 23,7%. Пострадавших стало меньше на 26%, погибших - на 45,5%. За первый квартал 2020 года общее снижение аварийности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 21,7%, число пострадавших уменьшилось на 17,8%, погибших - на 30,6%.