Капитальный ремонт многоквартирных домов возобновили в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновили в Московской области с 10 июня. Рабочих на площадках обязали пользоваться масками и соблюдать другие санитарные нормы, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"С 10 июня в Подмосковье возобновляются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, за исключением работ, требующих непосредственного контакта с жителями многоквартирных домов, а именно: ремонт внутридомовых инженерных систем (стояки) тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытие или восстановление полов", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

Как пояснили в пресс-службе, все подрядные организации должны будут соблюдать требования об обеспечении тишины и проводить работы только в будние дни с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00, а в субботу с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе подрядным организациям дано поручение строго соблюдать требования стандарта организации работ на строительных площадках, обеспечить всех рабочих, находящихся на объектах капитального ремонта, средствами индивидуальной защиты (масками-респираторами), а также свести к минимуму контакты с собственниками многоквартирных домов", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова.