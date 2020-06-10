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Группировка МЧС направлена в Звенигород на ликвидацию последствий урагана

Сотрудники распилят и уберут упавшие деревья с проезжей части и ЛЭП

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Группировка Центра "Лидер" МЧС РФ в составе 54 человек и девяти единиц техники направлена в Звенигород для ликвидации последствий урагана, который повалил деревья на проезжую часть и линии электропередачи. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Десятого июня в результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений на территории Московской области поступил ряд сообщений о поваленных деревьях. Аэромобильная группировка Центра "Лидер" в составе 54 человек и девяти единиц техники убыла в Звенигород Московской области для ликвидации последствий урагана", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что специалисты распилят и уберут упавшие деревья с проезжей части и ЛЭП.

Ранее в среду подмосковное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, ливне, крупном граде, грозе, усилении ветра до 17 м/с.

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