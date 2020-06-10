В Звенигороде ветром повалено 12 деревьев

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ветер повалил 12 деревьев в Звенигороде, также повреждена беседка, и одно дерево надломлено. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На территории детского оздоровительного лагеря "Орленок" надломлено одно дерево и повреждена беседка, на территории пансионата "Солнечный" повалено 12 деревьев", - сказал собеседник агентства.

По данным главка, пострадавших нет. На месте работают 135 единиц техники и 33 человека, в том числе от МЧС 17 единиц техники и 59 человек.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка Центра "Лидер" МЧС РФ в составе 54 человек и девяти единиц техники направлена в Звенигород в Подмосковье для ликвидации последствий урагана, который повалил деревья на проезжую часть и линии электропередачи.

В среду подмосковное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, ливне, крупном граде, грозе, усилении ветра до 17 м/с.