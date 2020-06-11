Почти 30 фермерских хозяйств в Подмосковье получили около 7 млн рублей господдержки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 7 млн рублей государственной поддержки выплатили 27 фермерским хозяйствам Подмосковья с начала года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

"На сегодняшний день уже 27 фермерских хозяйств из 14 муниципальных образований получили государственную поддержку в размере 6,9 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра Андрея Разина.

Программа поддержки молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах реализуется в регионе в рамках мер государственной поддержки, предусмотренных программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".

Поддержка предоставляется фермерским хозяйствам, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах области, осуществляющим свою деятельность на территории Подмосковья.

"Поддержка также оказывается в целях финансового обеспечения части затрат на содержание коров в размере 6 тыс. рублей на одну голову в год, коз в размере 1,5 тыс. рублей на одну голову в год, овец молочного направления продуктивности в размере 1,5 тыс. рублей на 1 голову в год", - добавил Разин.

Субсидии предоставляются при условии недопущения снижения поголовья коров, коз, овец на начало текущего года к уровню на начало предшествующего года и достижения молочной продуктивности в предшествующем году 6 тыс. кг на корову и выше, 600 кг на козоматку и выше и 100 кг на овцематку и выше. Срок предоставления документов предусмотрен до 1 июля текущего года.