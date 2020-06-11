Около 110 пляжей откроются с 1 июля в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверяют в Московской области 114 пляжей, которые должны открыться с началом купального сезона 1 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В Московской области запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований. Инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей", - привела пресс-служба слова представителя подмосковного главка МЧС Рашида Мусаева.

В ведомстве добавили, что купальный сезон начнется 1 июля. В этот период сотрудники МЧС будут проводить на водоемах совместные рейды с полицией и другими организациями, чтобы предотвращать несчастные случаи на воде и выявлять несанкционированные места отдыха на водоемах.