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Около 110 пляжей откроются с 1 июля в Подмосковье

В области также откроются 86 мест отдыха у воды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверяют в Московской области 114 пляжей, которые должны открыться с началом купального сезона 1 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"В Московской области запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований. Инспекторы ГИМС в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей", - привела пресс-служба слова представителя подмосковного главка МЧС Рашида Мусаева.

В ведомстве добавили, что купальный сезон начнется 1 июля. В этот период сотрудники МЧС будут проводить на водоемах совместные рейды с полицией и другими организациями, чтобы предотвращать несчастные случаи на воде и выявлять несанкционированные места отдыха на водоемах.

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