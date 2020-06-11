Более 14 тыс. правоохранителей обеспечат безопасность в дни голосования в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников будут обеспечивать безопасность на избирательных участках в Московской области в дни проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Безопасность на избирательных участках во время предстоящего голосования будут обеспечивать более 14 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народных дружинников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в дни голосования с 25 по 30 июня ежедневно на участках будут дежурить порядка 5 тыс. сотрудников ГУ МВД России по Московской области. Перед поставкой бюллетеней 25 июня все помещения будут обследованы кинологами с собаками, обученными для обнаружения взрывчатых веществ. Все избирательные участки оборудуют ручными металлодетекторами.

Также в пресс-службе добавили, что сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию помещений для голосования с использованием ранцевых распылителей.

"Безопасность дорожного движения в день голосования, 1 июля, будут обеспечивать более 1,8 тыс. сотрудников ГИБДД", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Поправки к конституции

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.