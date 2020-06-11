Временные стационары в парке "Патриот" и "Крокус Экспо" будут работать в июне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Временные подмосковные госпитали в парке "Патриот" и в комплексе "Крокус" для пациентов с коронавирусной инфекцией будут продолжать работать в июне. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".
"Они (временные стационары) служат у нас транзитным госпиталем. И там, и там под 300 человек. Как правило, это легкие или максимум средней тяжести. Там тяжелых больных практически нет, а если есть, то сразу госпитализируются уже в постоянный стационар. Пока в июне месяце мы их оставляем", - сказал он.
Губернатор подчеркнул, что коронавирус угрожает в большей степени пожилым людям. "Те, кто старше 65 [лет], это самая уязвимая категория. Я могу вам сказать, что из умерших в нашем регионе 75% - это 65 плюс", - пояснил он.
Помимо этого, Воробьев также отметил, что плановые операции в Подмосковье будут снова проводиться с 15 июня.
Ранее президент "Крокус групп" Араз Агаларов заявил, что первый корпус на 1 040 мест временного госпиталя для заразившихся коронавирусом, в который был переоборудован комплекс "Крокус экспо" в Московской области, заполнен пациентами на 30-35%, второй с 1 100 коек готов их принимать. В пресс-службе губернатора Московской области сообщали, что более 1,4 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернуто во временном госпитале в парке "Патриот", стационар начал работу.