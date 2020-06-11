Временные стационары в парке "Патриот" и "Крокус Экспо" будут работать в июне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Временные подмосковные госпитали в парке "Патриот" и в комплексе "Крокус" для пациентов с коронавирусной инфекцией будут продолжать работать в июне. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Они (временные стационары) служат у нас транзитным госпиталем. И там, и там под 300 человек. Как правило, это легкие или максимум средней тяжести. Там тяжелых больных практически нет, а если есть, то сразу госпитализируются уже в постоянный стационар. Пока в июне месяце мы их оставляем", - сказал он.