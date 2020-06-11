В Подмосковье начнут применять новый препарат для лечения коронавируса

"В медицинские организации Московской области в ближайшие дни поступит новый российский лекарственный препарат "Авифавир" для лечения пациентов с COVID-19. Препарат был включен во временные методические рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Новый российский лекарственный препарат "Авифавир" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией поступит в медучреждения Подмосковья в ближайшие дни, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что лекарство разработано группой компаний "ХимРар" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Это один из двух зарегистрированных препаратов против коронавируса.

"Сегодня наша подведомственная организация Мособлмедсервис получает первую партию нового препарата, разработанного в России, для лечения коронавируса "Авифавир" в количестве 300 упаковок. Всего мы получим 1 900 упаковок данного препарата. Уже на следующей неделе наши медицинские организации его получат", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

По ее словам, препарат будут применять для лечения пациентов в стационарах под наблюдением медиков.