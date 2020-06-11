Памятник матерям победителей установили около главного храма ВС РФ в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Образ матерей победителей увековечен установкой скульптуры в подмосковном парке "Патриот", которая установлена между главным храмом Вооруженных сил РФ и галереей "Дорога памяти". Об этом в четверг в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"На территории храмового комплекса есть еще третья составляющая, которая взаимоувязывает храм и "Дорогу памяти", - это скульптура "Матерям победителей", - сказал Иванов.

По его словам, скульптура высотой почти 9 метров имеет сакральный объединяющий смысл. "Мы понимали, что есть много важных скульптур и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, конечно, это Родина-мать и много других, но мы также понимали, что нам нужно создать что-то такое, что объединило бы разрозненность многоконфессиональную, различные религии, различные страны", - рассказал Иванов.

Он отметил, что главный храм ВС РФ - православный, "Дорога памяти" - "это история для всех".

"Но должно быть что-то еще объединяющее между "Дорогой памяти" и храмом. И появилась скульптура матери. Это мать без лица. То есть невозможно сказать, какой она религии или к какой конфессии она относится. Это наша благодарность матерям победителей", - подчеркнул замминистра.