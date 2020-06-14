На реке в Шатуре обнаружили грязевое пятно протяженностью 8 км

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пятно серебристо-коричневого цвета протяженностью 8 км обнаружили на поверхности реки Поля в Шатуре, возможной причиной его образования мог стать аварийный сброс сточных вод. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Публикация от Петрозаводск - все новости (@tvptz) 14 Июн 2020 в 7:56 PDT

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"На водной поверхности реки Поля имеется пятно серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на 8 км в районе деревни Красные ворота. Проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышений не выявлено. В настоящее время проводится забор проб воды, проводятся мероприятия, направленные на выявление причин происшествия", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возможной причиной образования пятна является аварийный сброс сточных вод. На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии, администрации городского округа Шатура.