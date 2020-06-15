Около 500 летних кафе планируется открыть в Подмосковье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 500 летних кафе заработают в Московской области в текущий сезон, в настоящий момент большинство из них готовятся к открытию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"В этом году на территории Московской области планируется открыть порядка 500 летних кафе различных форм - это и террасы, и шатры. С 12 июня согласно постановлению губернатора Подмосковья летние веранды могут начать свою деятельность", - сказал Разин.

Он добавил, что всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тыс. предприятий общественного питания различного формата. В настоящее время владельцы ресторанов проводят активную подготовительную работу к их открытию.

"Для возобновления деятельности на летних верандах, а в будущем и во всех кафе и ресторанах, должны соблюдаться санитарные нормы. Владельцы общепитов должны обеспечить размещение столов на расстоянии 1,5 м. При рассадке не более двух человек за столом на каждого посетителя должно быть обеспечено пространство вокруг на расстоянии 5 кв. м", - пояснил Разин.