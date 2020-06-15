Рекордное с начала года число машин зафиксировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Рекордное с начала текущего года количество транспортных средств зафиксировали на дорогах Московской области на прошлой неделе. Всего с 8 по 14 июня по дорогам региона проехали около 16,5 млн машин, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области в период 8 по 14 июня зафиксировано рекордное количество транспортных средств с начала года - за неделю по дорогам проехали порядка 16,5 млн, что на 46% больше, чем в апреле. При этом, наибольшее число автомобилей было в четверг, 11 июня, - более 2,6 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с увеличением количества машин в области в понедельник утром движение было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), на Новорижском шоссе в Истре, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Дмитровском шоссе в Дмитрове, на улицах Батарейной и Киово в Лобне, на Акуловском, Ярославском шоссе в Пушкине, на пересечении улиц Колхозная и Хлебозаводская в Ивантеевке и на других дорогах.