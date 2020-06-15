В автобусах Подмосковья на треть выросло число пассажиров по сравнению с прошлой неделей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 390 тыс. поездок на автобусах Московской области совершили пассажиры утром в понедельник. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня утром на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 29% по сравнению с понедельником прошлой недели. Утром 15 июня в автобусах совершили 389 тыс. поездок. Это самый высокий уровень пассажиропотока с начала пандемии", - говорится в сообщении.

В связи с послаблением ограничений прогнозируется дальнейшее увеличение количества пассажиров.

При этом в министерстве добавили, что, по сравнению с началом марта, в общественном транспорте региона пассажиропоток сократился на 49%. Количество школьников в автобусах снизилось на 95%, а льготных категорий граждан - на 50%.

Согласно данным пресс-службы, с 15 июня общественный транспорт Московской области перешел на расписание будних дней. В понедельник на маршруты вышло 9,5 тыс. единиц транспортных средств. Также в транспорте с сегодняшнего дня можно оплатить проезд социальной картой.