Подмосковная компания увеличит производство вакуумных пробирок до 170 млн в год

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Дубна" компания "Эйлитон" увеличит мощности производства вакуумных пробирок до 170 млн пробирок в год и запустит первую в России линию по выпуску двусторонних игл для взятия крови. Таким образом, компания станет самым крупным производителем этой медицинской продукции в России, сообщила в понедельник пресс-служба Мининвеста Московской области.

"Предприятие "Эйлитон", используя кредит ФРП (Фонд развития промышленности - прим. ТАСС), реализует программу формирования складского запаса вакуумных пробирок, который уже сейчас позволяет обеспечить стабильное снабжение большого числа лечебных учреждений. В рамках увеличения мощности вакуумных пробирок до 170 млн в год и запуска линии по выпуску двусторонних игл для взятия крови компания подписала договор с Фондом развития промышленности о выделении льготного кредита в 50 млн рублей", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Первая в стране автоматическая линия по производству двусторонних игл уже смонтирована в ОЭЗ "Дубна" и готова к началу работы. До конца июня на подмосковном предприятии рассчитывают получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора на иглы и в июле начать их серийное производство.

Подмосковная компания "Эйлитон" (входит в группу компаний "ЮНИМЕД") в 2016 году официально заявила об открытии на территории левобережного участка особой экономической зоны "Дубна" нового предприятия по выпуску инновационной медицинской продукции для клинической диагностики. Общая площадь двухэтажного лабораторно-производственного корпуса составляет порядка 1,5 тыс. кв. м. С начала запуска производства суммарная производительность по капиллярным пробиркам была более 50 млн штук в год.