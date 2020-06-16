Число вылечившихся после коронавируса в Подмосковье превысило 18 тыс.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число выписанных за сутки пациентов в Подмосковье, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 918, всего уже выздоровели 18 340 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в регионе.

"В Московской области еще 918 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 18 340 заболевших", - говорится в сообщении.

На данный момент это максимальное число вылечившихся за сутки в Подмосковье после коронавируса. Предыдущий рекорд был накануне - 849 человек против 689 новых случаев заражения.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего, по данным федерального оперативного штаба на утро 15 июня, выявлено 50 042 случая заражения, выздоровели 17 422 человека, умерли 690.