Около 2 тыс. салонов красоты и парикмахерских возобновили работу в Подмосковье

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. салонов красоты и парикмахерских возобновили работу в Московской области после снятия ограничений, введенных ранее в регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Более 1,9 тыс. парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы. Функционирование объектов разрешено в соответствии с отраслевым стандартом. Соблюдение правил и норм в заведениях контролируется", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что с 3 июня министерство принимает уведомления о начале работы салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, бань и душевых площадью до 400 кв. м и с отдельным входом с улицы.

"Обслуживание в заведениях должно осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями. В помещениях следует носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м от других людей", - напомнил Разин.

Министр пояснил, что всего в регионе насчитывается около 5,2 тыс. парикмахерских и салонов красоты, а также свыше 800 бань.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки - на выдачу книг. Кроме того, заработали парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе могут возобновить свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня вновь заработали автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 25 июня власти Московской области планируют возобновить работу торговых центров.