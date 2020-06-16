Свыше 780 детей-сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Подмосковья с начала года помогли обрести семью более 780 детям-сиротам. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства образования Московской области.

"Всего с начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 783 ребенка-сироты", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в настоящее время в регионе насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 82 из них созданы уже в этом году.

"Активная работа по устройству детей-сирот в семьи и подготовка приемных родителей не прекращается в этом году. В нашем регионе будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам у психологов, юристов и медиков, которые работают в школе приемных родителей. К июню 2020 года этой возможностью воспользовалось 899 человек, из них уже 112 приняли ребенка в семью. В помощь родителям также работает мобильное приложение "Усыновление в Московской области", - добавила Каклюгина.

По данным пресс-службы, всего в Московской области проживают около 24 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях.