Свыше 400 тыс. детей смогут бесплатно получать горячее питание в школах Подмосковья

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 400 тыс. учеников начальных классов подмосковных школ смогут получать бесплатно горячее питание с 1 сентября. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"В Подмосковье уже в новом учебном году для учащихся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах будет доступно бесплатное горячее питание. По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тыс. детей", - процитировали в сообщении слова министра образования региона Ирины Каклюгиной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что горячее бесплатное питание для учеников начальных классов в школах региона появится 1 сентября 2020 года.