Площадь природного заказника в Можайске увеличат втрое

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Участки лесов Глазовского лесничества", расположенной в Можайском городском округе, увеличат с 422 до 1 326 га, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"На заседании правительства Московской области принято постановление о реорганизации природного заказника областного значения "Участки лесов Глазовского лесничества", расположенного в Можайском городском округе. <...> Площадь ООПТ увеличена более чем втрое: с 422 до 1326 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реорганизация природного заказника предполагает усиление охранного режима.

"В последние годы вблизи заказника идет интенсивное дачное строительство, увеличивается рекреационная нагрузка. Площадь ООПТ необходимо было увеличить, чтобы сохранить ценные лесные сообщества и уникальные верховые болота. Кроме того, при обследовании заказника выявлены признаки обитания редких птиц, занесенных в Красную книгу Московской области - скопы, кедровки, седого и трехпалого дятлов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Как рассказали в ведомстве, на территории заказника отмечено 49 видов птиц, а также следы пребывания медведя, кабана, лося, европейской косули.