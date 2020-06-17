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Пандемия коронавируса нового типа

Свыше 19,3 тыс. пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье

За сутки вылечились 979 человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Еще 979 человек в Подмосковье завершили лечение от новой коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших превысило 19,3 тыс. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 979 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 19 319 пациентов.

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