Единая горячая линия по борьбе с борщевиком заработала в Подмосковье

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Единая горячая линия для информирования жителей Московской области о методах борьбы с борщевиком заработала в регионе, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Создание линии продиктовано многочисленными обращениями жителей региона в разные инстанции. Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению борщевика на территории региона. Также можно сообщить об обнаруженных локациях произрастания сорняка, получить сведения о плановой обработке пораженных сорняком территорий подрядными организациями и муниципальными бюджетными учреждениями области", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Как пояснили в пресс-службе, по всем вопросам, связанным с борщевиком, жители смогут обратиться по номеру 8 (495) 128-00-88.

Отмечается, что в регионе проводятся активные работы по уничтожению борщевика уже в течение нескольких лет. Каждый правообладатель земельного участка должен самостоятельно провести обработку сорняка на своей территории. За уклонение от мероприятий по удалению борщевика предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.