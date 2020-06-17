Миграционный центр Подмосковья возобновил прием иностранных граждан

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Единый Миграционный центр Московской области возобновил прием иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или продление патента, об этом в среду сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Возобновление работы нашего миграционного центра связано с реализацией положений указа президента Российской Федерации от 15 июня № 392, согласно которому с 16 июня иностранные граждане больше не могут работать без патентов и разрешений на работу. Помимо этого, иностранным гражданам также необходимо начать оплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц", - приводятся в сообщении слова директора Единого миграционного центра Татьяны Куприной.

В пресс-службе управления добавили, что с 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.

"С начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра, создали базу вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Услугами этого ресурса уже воспользовались более тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов", - привели в пресс-службе слова председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье находятся свыше 200 тыс. иностранных граждан, приехавших с целью работы еще до введения ограничительных мер. Наибольшее количество мигрантов зарегистрировано в Люберцах, Балашихе, Реутове, Мытищах, Долгопрудном, Раменском и Домодедове.