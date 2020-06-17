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В Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в попытке изнасиловать девушку

Им оказался уроженец Таджикистана 1981 года рождения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Полиция задержала уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на девушку в Ленинском городском округе и попытке ее изнасиловать. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан подозреваемый в нападении на 19-летнюю девушку в Ленинском городском округе. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1981 года рождения", - сказала Петрова.

Девушка обратилась в полицию 10 июня, она сообщила, что на территории музея-заповедника Ленинские Горки неизвестный мужчина пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Источник ТАСС сообщил, что нападавший является уроженцем Таджикистана.

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