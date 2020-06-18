Более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рекордное количество - более 1 тыс. человек - вылечились от коронавируса за сутки в Московской области. Об этом сообщается в четверг на официальном Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"В Московской области еще 1 036 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в публикации.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса почти 20,4 тыс. заболевших.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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