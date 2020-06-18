Обитание краснокнижного пресмыкающегося обнаружили в Раменском округе Подмосковья

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обитание редкого вида пресмыкающихся - веретиницы ломкой - обнаружили на территории проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Баулинский лес" в Раменском округе Московской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"При обследовании проектируемого памятника природы "Баулинский лес" специалисты подтвердили обитание здесь редкого вида пресмыкающихся - веретеницы ломкой, занесенной в Красную книгу Московской области с категорией редкости 2 - вид, сокращающийся в численности. Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний - светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, веретеница напоминает змею из-за длинного, гибкого тела и отсутствия конечностей. В случае опасности она оставляет в зубах врага хвост, спасаясь сама. Из-за этой особенности как бы разламываться надвое, откидывая хвост, она и называется ломкой.

"Веретеница совершенно безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, живущими в лесной подстилке, имеет маленькие слабые челюсти, которыми не способна укусить человека. Из-за скрытного образа жизни и преимущественно ночной активности встречи с веретеницей достаточно редки; по всей Московской области зафиксировано всего несколько ее местообитаний. В прошлом году обитание веретеницы было впервые зафиксировано в Щелковском районе, на территории заказника "Душоновские болота", - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве пояснили, что в настоящее время проект постановления правительства региона об организации памятника природы "Баулинский лес" находится на стадии согласования. Предполагается, что особо охраняемая природная территория будет организована и поставлена на кадастровый учет до конца 2020 года.