Абитуриенты Подмосковья получат медсправки для поступления в вузы до конца июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выпускники 9 и 11 классов Подмосковья смогут получить необходимую для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения медицинскую справку до конца июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Всем выпускникам 9 и 11 классов Московской области до конца июля будут выданы медицинские справки формы 086/У для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения", - говорится в сообщении.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Лазарева, которую цитирует пресс-служба, справки будут оформлены по результатам профилактических осмотров, которые ребенок прошел в текущем году.

"Пора поступления в учебные заведения - это всегда волнительно и для абитуриентов, и для их родителей. В этом году с учетом эпидемиологической ситуации мы решили выдать медицинские справки, необходимые для поступления в учебные организации, в медицинских кабинетах школ", - добавила Лазарева.

Как пояснили в пресс-службе, дети, которые не прошли необходимые для оформления справки исследования, будут приглашены в индивидуальном порядке в поликлинику для консультации. После проведения исследований они также получат медицинскую справку.