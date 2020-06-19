Число пассажиров в общественном транспорте Подмосковья за неделю выросло на 28%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области увеличился на 28% по сравнению с прошлой пятницей. Утром в автобусах региона совершили более 420 тыс. поездок, об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня утром на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 28% по сравнению с прошлой пятницей. Утром 19 июня в автобусах совершили 422 тыс. поездок. Пассажиропоток в общественном транспорте региона ежедневно увеличивается по мере смягчения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что по сравнению с началом марта в транспорте региона число пассажиров сократилось на 45%. При этом число школьников в автобусах области сократилось на 92%, а льготников - на 43%.

Отмечается, что с начала недели общественный транспорт Московской области возобновил деятельность по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходят более 9,5 тыс. единиц транспорта. При этом в общественных местах остается обязательное требование ношения масок.