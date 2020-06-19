Дистанционный прием документов в колледжи начнется в Подмосковье с 20 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Дистанционная подача документов на поступление в колледжи и техникумы Московской области стартует с 20 июня. Приемная кампания продлится до 25 августа, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования региона.

"В Подмосковье с 20 июня стартует приемная кампания в колледжи и техникумы. В этом году подать документы впервые можно, не выходя из дома, по электронной почте или через региональный портал госуслуг. Прием документов продлится до 25 августа", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что подробную информацию о подаче заявления в дистанционном формате и необходимые контактные данные можно найти на сайтах образовательных учреждений.

"В подмосковных колледжах и техникумах готовят специалистов по самым разным направлениям. Ежегодно мы отмечаем рост количества ребят, которые выбирают профессиональное образование. В связи с этим мы увеличиваем и количество бюджетных мест по профессиям приоритетных отраслей экономики Подмосковья: строительство, транспорт, промышленное производство", - добавила министр.