Промышленный технопарк в Люберцах заполнился на 100%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Люберецкий технопарк "Лидер" заключил договор с резидентом на предоставление последней свободной площадки. В настоящее время инвесторы могут воспользоваться площадками четырнадцати технопарков Московской области, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Люберецкий технопарк "Лидер" полностью укомплектован: во II квартале 2020 года управляющая компания технопарка ООО "Технотраст" подписала с резидентом договор на последнюю свободную площадку. Большую часть резидентов технопарка составляют организации в сфере медицинских технологий: для проведения научных исследований в нем есть специализированные лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее министерство заключило с компанией "Технотраст" соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию промышленного технопарка в Люберцах.

"Благодаря размещению в одном месте разнонаправленных и высокотехнологичных компаний у резидентов появляется возможность в короткие сроки развивать производство на доступных площадях. В настоящее время инвесторы могут воспользоваться площадками 14 технопарков Московской области", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Она добавила, что все технопарки в регионе обеспечены необходимой инфраструктурой для развития бизнеса.