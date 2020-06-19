На пике эпидемии в Подмосковье свободными были всего около 300 больничных коек

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Всего около 300 коек оставались в больницах Подмосковья свободными в конце апреля и первых числах мая. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями эпидемии нового коронавируса.

Ранее глава Минздрава региона Светлана Стригункова называла конец апреля периодом пика заболеваемости в Подмосковье, по ее словам, в эти дни число вызовов скорой помощи доходило до 15 тыс. в сутки, тогда как до этого их было порядка 7 тыс.

"У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреля - первых числах мая. У нас на всю Московскую область свободных было, сейчас уже можно сказать, порядка 300 коек", - сказал Воробьев.

Он добавил, что количество инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией удалось увеличить в Московской области благодаря поддержке правительства РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 569 063 случая заражения, выздоровели 324 406 человек, умер 7 841. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.