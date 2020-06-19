Жители Подмосковья смогут сдать анализ на антитела к коронавирусу в поликлиниках региона

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жители Московской области могут сдать анализ на антитела к коронавирусу в городских поликлиниках, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"ИФА-исследования позволяют выявить среди жителей Подмосковья тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме, а также какой процент населения выработал иммунитет к COVID-19. Ранее это исследование было доступно медицинским работникам и пациентам, теперь мы открываем запись для всех жителей региона. Сейчас мы проводим прядка 8 тыс. исследований в сутки", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

В ведомстве отметили, что для сдачи анализа в поликлинике необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

Кроме того, в настоящее время в регионе проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. Это позволит проводить до 20 тыс. исследований в сутки.