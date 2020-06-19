Фитнес-центры смогут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спортивные организации, в том числе и фитнес-центры, смогут снова заработать в Подмосковье с 1 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

"Возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, иных спортивных объектов (в том числе фитнес-центры - прим. ТАСС) допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года", - говорится в тексте документа, опубликованного в пятницу.

Уточняется, что на спортивных объектах можно будет проводить мероприятия при условии, что количество участников будет составлять не более 50 человек. Также они возобновят свою работу для тренировочных занятий воспитанников спортивных организаций.

Детские лагеря смогут открыться в области с 15 июля.

"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года", - говорится в опубликованном в пятницу документе.

Подмосковные музеи заработают вновь уже с 25 июня.

О магазинах и салонах красоты

Как отмечается в Telegram-канале Андрея Воробьева, все торговые объекты и салоны красоты независимо от их площади смогут возобновить работу Московской области с 25 июня.

"С 25 июня разрешается [возобновить] при условии направления уведомления о готовности к работе по отраслевым стандартам в соответствующий центральный исполнительный орган государственной власти: работу организаций, оказывающих персональные услуги, независимо от их площади и наличия отдельного входа, <...> деятельность организаций розничной торговли независимо от их площади и наличия отдельного входа, им необходимо направить уведомление о готовности к работе по отраслевым стандартам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также с 25 июня возобновится в полном объеме очный прием в многофункциональных центрах (МФЦ), но будет необходима предварительная запись.

В новость были внесены изменения (20:21 мск) — добавлены подробности по тексту.