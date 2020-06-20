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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье выявили 591 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 28 апреля

С 25 июня в регионе откроются музеи, а с 1 июля - спортивные организации, в том числе фитнес-центры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Еще 591 случай заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за последние сутки. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Это самый низкий показатель с 28 апреля, когда было выявлено 523 заразившихся.

В регионе с 13 марта в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности и ряд ограничений. В мае их начали постепенно снимать, и сейчас уже открыты парки, магазины, парикмахерские, салоны красоты и бани.

С 12 июня в Подмосковье возобновили работу летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня вновь заработали автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 25 июня откроются музеи, с 1 июля - спортивные организации, в том числе фитнес-центры, а с 15 июля - детские лагеря.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Фитнес-центры смогут открыться в Подмосковье с 1 июля
Кроме того, с 15 июля могут начать работать детские лагеря и санатории
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