В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Шатурский"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты закрыли 29-й в Подмосковье мусорный полигон, расположенный в городском округе Шатура, сообщила в субботу пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе закрыт 29-й мусорный полигон, расположенный в нескольких сотнях метров от города Шатуры. Церемонию закрытия провел министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. На закрытии полигона также побывал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметил Хромушин, чьи слова приводятся в сообщении, принимать коммунальные отходы полигон "Шатурский" больше не будет, более полувека он накапливал мусор, а теперь закрыт. Дальше на этом месте будет проведена рекультивация, полигон больше не будет доставлять беспокойство жителям Шатуры. Всего в Подмосковье насчитывалось 39 мусорных полигонов старого советского образца, 29 уже закрыто. Закрытие такого большого количества полигонов стало возможным благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов.

На сегодня в Московской области введены в эксплуатацию восемь современных предприятий по переработке отходов, что позволило направить более 1,9 млн тонн отсортированных отходов непосредственно на вторичную переработку, а не захоранивать в землю, как это делалось ранее.

"Сегодня в Московской области активно строится комплексная инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами, всего в области будет работать 11 современных КПО, кроме этого, по самым современным технологиями уже строятся четыре завода по термической утилизации отходов", - напомнил Хромушин.

Полигон ТБО "Шатурский" работал с 1964 года, и, несмотря на должное эксплуатирование объекта, он доставлял жителям города дискомфорт. Сегодня сами горожане стали свидетелями закрытия полигона, въезд на него перекрыли массивные бетонные блоки. Вместо закрытого мусорного полигона поток коммунальных отходов будет перенаправлен на современное предприятие по переработке отходов КПО "Прогресс", где половина поступающих отходов будет переработана во вторсырье, компост и технический грунт, оставшаяся часть - "хвосты" без органики - будет захораниваться, и позднее будет использована как RDF топливо для генерации альтернативной энергии.