Электричка сбила двух детей в Подмосковье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мальчик и девочка на станции Расторгуево в Подмосковье попали под колеса электрички, следовавшей по маршруту Москва (Павелецкая) - Ожерелье, мальчик погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

"В 18:00 мск поступила информация о том, что мальчик 2008 года рождения и девочка 2007 года рождения сбиты электропоездом Москва - Ожерелье на станции Расторгуево. Мальчик погиб, девочка госпитализирована", - рассказали в ведомстве.