В Подмосковье начнется исследование популяционного иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в Московской области с 23 по 30 июня. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В целях оценки популяционного иммунитета у населения Российской Федерации к новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор с 23 июня по 30 июня проводит бесплатное тестирование жителей Московской области на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.

Серологическое исследование проводится с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируют получить в ходе исследования, необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития ситуации в отдельных регионах и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Все желающие должны заполнить анкету и согласиться на обработку персональных данных. На сайте для сбора анкет организуется условно-защищенный канал для работы с персональной информацией.

"В исследование методом случайной выборки будут включены дети от года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп; 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. Если анкетируемый соответствует критериям включения, он получит на указанную в анкете электронную почту письмо со своим регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени). Отобранные лица будут приглашены в ближайшую поликлинику по месту жительства, где однократно возьмут кровь для исследования", - уточняется в материале.

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