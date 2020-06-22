В Подмосковье сохраняются масочно-перчаточный режим и запрет на массовые мероприятия

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья оставляют запрет на массовые мероприятия после снятия основных ограничений из-за коронавируса, а также жителям придется продолжать носить маски в местах скопления людей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"По сути, с 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности торговые центры. С 1 июля - это спортивные объекты, и с 15-го - летние лагеря. По сути, открывается все. Остается только ношение масок в местах скопления людей, а также запрет на проведение совсем уж массовых мероприятий", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье фиксируется устойчивое снижение числа госпитализаций инфицированных коронавирусом, при этом наблюдается положительная динамика количества выписанных пациентов. По его словам, в подмосковных стационарах есть необходимые лекарства, тем не менее в регионе ожидают вакцину от вируса.

"Тяжелый период был, но сейчас все находится под контролем. Мы имели возможность доходчиво говорить о том, что мы закрывали сначала, потом открывали. Очень надеюсь, что в следующем интервью у нас коронавирус будет десятым вопросом, очень хочется на это надеяться", - сказал губернатор.