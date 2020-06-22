В Адвокатской палате Подмосковья открылась выставка работ фотографа ТАСС Евгения Халдея

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В Адвокатской палате Московской области при поддержке Федерального союза адвокатов России открылась выставка работ фотографа ТАСС Евгения Халдея.

"На выставке представлены 45 самых известных фотоснимков Халдея, начиная от последнего мирного дня перед началом Великой Отечественной войны, снимка первого дня войны, и заканчивая снимками водружения Знамени Победы над Рейхстагом и кадров Нюрнбергского процесса", - сказал ТАСС один из организаторов выставки, адвокат Игорь Бушманов.

По его словам, дочь фотокорреспондента Анна Халдей в видеообращении с приветственным словом к адвокатам отметила, что представленный материал - это всего лишь одна тысячная архива фотографа.

"Как только завершатся ограничительные меры, выставку могут посетить все желающие, и не только из числа адвокатов палаты", - пояснил Бушманов.

Ефим (Евгений) Ананьевич Халдей - советский фотограф, военный фотокорреспондент. С 1939 года он работал корреспондентом ТАСС. В наши дни работы Евгения Халдея, автора самых известных снимков времен Великой Отечественной войны, являются классикой советской фотожурналистики, они вошли в коллекции самых известных музеев и фотогалерей мира. Его снимок "Знамя Победы над Рейхстагом" вошел по версии журнала Time в топ-100 самых выдающихся фотографий, созданных с начала существования фотоискусства.