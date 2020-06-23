Новый автобусный маршрут до парка "Патриот" начал работу в Одинцове

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новый автобусный маршрут №48П от станции Голицыно до военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" начнет работу с 23 июня в Одинцовском округе Подмосковья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.

"С 23 июня в Одинцовском округе начнет свою работу новый автобусный маршрут №48П от станции Голицыно до военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Рейсы от станции Голицыно до парка "Патриот" организованы в рамках муниципального маршрута №48к от станции Голицыно до Зеленой рощи, обслуживаемого предприятием "Авто-Хендлер+" по нерегулируемым тарифам", - говорится в сообщении.

Ранее до парка "Патриот" можно было добраться на личном транспорте или на специальных автобусных маршрутах в дни проведения массовых мероприятий. Сейчас в связи с открытием главного храма Вооруженных сил РФ, а также мультимедийного историко-мемориального комплекса "Дорога памяти" привлекательность парка "Патриот" для посетителей значительно возросла. Также прорабатывается вопрос запуска нового маршрута в сообщении "ст. Кубинка - парк "Патриот" - ст. Голицыно", запуск которого планируется в августе текущего года.

Маршрут №48П будет работать ежедневно с 7:40 до 18:30 с интервалом движения 60 минут. На маршрут будут выходить автобусы малого или среднего класса, в зависимости от пассажиропотока. Стоимость проезда составит 60 рублей, оплатить можно банковской картой или картой "Стрелка".