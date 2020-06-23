Более 270 тыс. жителей Подмосковья воспользовались сервисом "Мобильный избиратель"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 270 тыс. жителей Московской области воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" для участия в голосовании по поправкам в конституцию по месту нахождения, сообщили во вторник в пресс-центре региональной избирательной комиссии.

Прием заявлений на участие в голосовании по месту нахождения прошел с 5 по 21 июня. С 5 июня заявление можно было подать на портале госуслуг, в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и МФЦ, а 16-го июня - еще и в участковых избирательных комиссиях (УИК) региона.

"Всего на участие в голосовании по месту нахождения в Московской области подано 271 347 заявлений. Из них 137 570 подано через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), 20 332 в ТИК, 99 956 в УИК и 13 489 в многофункциональных центрах", - говорится в сообщении.

Уточняется , что граждане могут отдать свой голос на любом удобном участке для голосования в любом регионе России вне зависимости от места регистрации, предварительно подав заявление о голосовании по месту нахождения. Механизм "Мобильный избиратель", успешно апробированный в период нескольких избирательных циклов, позволит гражданам проголосовать вне зависимости от места жительства.

По данным избирательной комиссии Московской области, всего в Подмосковье будут открыты 4 134 основных участка и 79 в местах временного пребывания. Все участки для голосования в Московской области будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Технологическое оборудование будет размещено на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, а помещение для голосования будет регулярно обрабатываться антисептическими средствами. Избирательная комиссия Московской области в большом количестве закупила средства индивидуальной защиты. Ими будут обеспечены участники голосования и сотрудники избирательных комиссий.