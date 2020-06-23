{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

Бесконтактное надомное голосование организуют в Подмосковье для пациентов с коронавирусом

При этом будут предусмотрены специальные сейф-пакеты, а также спецодежда для членов участковых избирательных комиссий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области обеспечит соблюдение избирательного права на голосовании по поправкам в Конституцию РФ для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, лечащихся дома, с помощью надомного бесконтактного способа голосования. Об этом сообщил журналистам во вторник секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

"Те лечебные учреждения, где имеются больные с COVID, если там образована временная участковая комиссия, члены участковой комиссии являются сотрудниками этих больниц и могут осуществлять все эти процедуры. И есть у нас специальные технологии, которые позволят проголосовать этим избирателям по месту нахождения, и никаких проблем точно не возникнет. Что касается тех, кто болеет на дому, то мы, по всей видимости, будем стараться направлять туда членов участковых комиссий для выездного голосования. <...> Мы фактически обеспечиваем бесконтактное голосование выездное", - сказал Кудрявин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он пояснил, что для соблюдения безопасности будут предусмотрены специальные сейф-пакеты, а также спецодежда для членов участковых избирательных комиссий.

По данным избирательной комиссии Московской области, всего в Подмосковье будут открыты 4 134 основных участка и 79 в местах временного пребывания.

Все участки для голосования в Московской области будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Технологическое оборудование разместят с дистанцией 1,5-2 м, а помещение для голосования будет регулярно обрабатываться антисептическими средствами. Избирательная комиссия Московской области в большом количестве закупила средства индивидуальной защиты. Ими будут обеспечены участники голосования и сотрудники избирательных комиссий.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
Порядка 3,5 тыс. человек, находящихся в СИЗО, проголосуют в Подмосковье по Конституции РФ
За ходом их волеизъявления будут смотреть общественные наблюдатели
Читать полностью