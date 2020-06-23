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На реке Химка в Подмосковье появилась радужная пленка площадью около 300 кв. м

В данный момент устанавливаются происхождение пленки и ее состав

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Радужная пленка площадью около 300 кв. м появилась на реке Химка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во вторник вечером в районе впадения реки Химка в канал им. Москвы на территории лодочной стоянки обнаружена радужная пленка площадью около 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Происхождение пленки и ее состав устанавливают специалисты. По словам источника, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена, угрозы нет. Сейчас на реке устанавливаются боновые заграждения.

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