На реке Химка в Подмосковье появилась радужная пленка площадью около 300 кв. м

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Радужная пленка площадью около 300 кв. м появилась на реке Химка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во вторник вечером в районе впадения реки Химка в канал им. Москвы на территории лодочной стоянки обнаружена радужная пленка площадью около 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Происхождение пленки и ее состав устанавливают специалисты. По словам источника, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена, угрозы нет. Сейчас на реке устанавливаются боновые заграждения.