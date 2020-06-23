СК проводит проверку в связи с загрязнением реки в Подмосковье из-за прорыва канализации

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи изучают обстоятельства загрязнения реки Якоть в Подмосковье в из-за прорыва канализации. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным, 18 июня в результате прорыва канализационной трубы в поселке Вербилки Талдомского городского округа произошел выброс канализационных отходов в реку Якоть. Это привело к загрязнению воды в реке и гибели рыбы", - сообщили в СК.

В связи с инцидентом начата доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям или бездействию причастных к загрязнению вод.