Купальный сезон откроется в Подмосковье с 1 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Почти 150 пляжей откроются с 1 июля в Подмосковье, для жителей региона начнется купальный сезон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Подмосковье с 1 июля открывается купальный сезон. На сегодняшний день к первому июля готовы к открытию 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды, из них 105 муниципальных, 44 частных", - говорится в сообщении.

Специалисты предварительно изучили качество воды и песка в зонах отдыха. В результате, согласно заключениям Роспотребнадзора, на 49 пляжах можно купаться в водоемах, на оставшихся - в специально оборудованных бассейнах. На каждом пляже должны быть парковки, дорожки и тропинки, отдельная линия пляжа (песок, трава), кабинки для переодевания, урны, туалеты, теневые навесы, зонтики и шезлонг, скамейки, флагштоки, а также спасательный пост/ вышка и фонари.

Кроме того, на пляжах Московской области должен будет соблюдаться санитарный режим, а именно: нанесена разметка социальной дистанции, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, персоналу предстоит ходить в масках, туалеты, раздевалки и душевые должны будут дезинфицировать не реже одного раза в день, на каждом пляже можно будет купить средства индивидуальной защиты, а пляжное оборудование расставят с соблюдением социальной дистанции.

"По возможности [следует] снабдить пляж павильонами кафе и проката плавательного оборудования. На всех пляжах, где купание разрешено, должны дежурить спасатели", - добавляется в материале.