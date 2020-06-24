IKEA возобновляет работу магазинов в Московской области с 25 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Магазины IKEA Химки и IKEA Белая Дача откроются для посетителей 25 июня, однако количество человек, которые смогут находиться в магазинах одновременно, будет ограничено. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщает IKEA , решение об открытии магазинов в Московской области принято на основании постановления властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все необходимые меры безопасности.

Уточняется, что текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте компании. В случае превышения нормы, сотрудники попросят посетителей ожидать своей очереди. При этом находиться в магазине можно будет только в маске и передвигаться при соблюдении дистанции. Сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты и будут контролировать их самочувствие. Кафе и рестораны останутся закрытыми.

По данным компании, интернет-магазин IKEA и доставка товаров продолжают работать во всех регионах.

Ранее для посетителей уже открылись магазины и дизайн-студии IKEA в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе. Магазины в других регионах останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.