Качество питьевой воды улучшат для 400 тыс. жителей Подмосковья

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Подмосковье 400 тыс. жителей получат доступ к чистой питьевой воде по программе "Чистая вода" в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В 2020 году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора "Чистая вода" выполняется модернизация и строительство 33 водозаборных узла на территории восьми муниципальных образований. В частности, в городском округе Орехово-Зуево будет проведен капитальный ремонт системы водоснабжения для подключения потребителей к Восточной системе водоснабжения, в Коломенском будет приобретено 16 новых станций обезжелезивания, в Рузском - шесть станций водоподготовки. Все это позволит в 2020 и 2021 году улучшить качество питьевой воды для 400 тыс. жителей Подмосковья", - приводятся слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Также работы по реконструкции водозаборного узла (ВЗУ) проходят в городском округе Можайский, Волоколамский, Дмитровский, Дзержинский, Луховицы, Егорьевск. Губернаторская программа "Чистая вода" реализуется в Московской области с 2014 года. За шесть лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 млн жителей.